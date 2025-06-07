«Начну с нуля, как Галицкий с «Краснодаром». Экс-инвестор «Черноморца» поделился планами

Президент группы компаний «Дело», экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв рассказал о желании повторить путь владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Ранее бизнесмен обвинил руководство новороссийского клуба в попытке организации договорного матча в Мелбет Первой лиге.

«Итак, я выхожу из проекта. Говорю с болью и сожалением. Это не бизнес-решение, а крик души. По-прежнему сердцем болею за родной Новороссийск и очень хочу, чтобы он был представлен в большом спорте. Повторяю: проблема не в деньгах, а в людях, которые не хотят развивать свой же город. Я не отказываюсь от Новороссийска.

Мы уже вели переговоры о новом стадионе — на земле Минобороны. 18 тыс. мест. Современная арена. Но я не вернусь, пока город не изменится. Пока чиновники не поймут, что спорт (футбол, гандбол) — не их личный бюджетный корм, а гордость всех жителей.

Спасибо тем, кто боролся. Отдельно — Олегу Василенко (главный тренер «Черноморца». — Прим. «Чемпионата»), игрокам. Вы — настоящие. Бились честно, без подковёрных игр. И заслуживаете большего, чем этот постыдный цирк. Поэтому и я совершенно сознательно, по-спортивному поддерживал команду, звал болельщиков на трибуны. А город? Город проиграл. Не мы.

Господа чиновники, когда в следующем сезоне «Черноморец» будет бороться за выживание — вспомните этот пост. Это ваш провал. Ваш позор. Вы обманули земляков, хотя наверняка попытаетесь переложить ответственность и вину на меня. Не привыкать. Справлюсь.

Знайте: я не исчез. Я перегруппировываюсь. Начну заново, с нуля. Как это сделал мой тёзка Сергей Николаевич Галицкий с «Краснодаром». Он вывел команду в чемпионы страны за 17 лет. За горизонт 2040 года заглядывать, конечно, страшно, но я давно усвоил истину, что в России надо жить долго…» — написал Шишкарёв в своём телеграм-канале.

«Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги с 64 очками в 34 матчах, но не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-Лиги. «Краснодар», созданный бизнесменом Сергеем Галицким в 2008 году, в сезоне-2024/2025 впервые в своей истории стал победителем РПЛ.