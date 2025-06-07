«Барселона» близка к расторжению контракта с одним из защитников — Marca

В последние дни спортивный директор «Барселоны» Деку ведёт переговоры с защитником Клеманом Лангле о расторжении контракта, рассчитанного ещё на два года. Об этом сообщает Marca.

Минувший сезон 29-летний футболист провёл в аренде в мадридском «Атлетико». Лангле хочет прекратить действие соглашения с сине-гранатовыми, чтобы присоединиться к «матрасникам», которые не желают платить за его переход.

Оклад Лангле за сезон в «Барселоне» составляет € 8 млн. Мадридский клуб не готов покрывать всю зарплату защитника, в связи с чем он намерен отказаться от её части. При этом с целью удачного завершения сделки сине-гранатовые возьмут на себя часть зарплаты Лангле, что необходимо для соблюдения финансовых правил лиги.

Французский футболист перешёл в испанский гранд из «Севильи» летом 2018 года. За этот период он принял участие в 160 матчах во всех турнирах, где забил семь голов.

Сколько зарабатывают футболисты: