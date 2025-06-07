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Батраков грыз футболку, фанат выбегал на поле к Сафонову. Фото ничьей с Нигерией

Батраков грыз футболку, фанат выбегал на поле к Сафонову. Фото ничьей с Нигерией
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6 июня на стадионе «Лужники» в Москве пошёл товарищеский матч между сборными России и Нигерии. В качестве главного арбитра встречи выступил Алияр Агаев из Азербайджана. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Лучшие кадры матча Россия — Нигерия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 27-й минуте сборная России вышла вперёд. После атаки хозяев мяч в свои ворота отправил защитник гостей Семи Аджайи. А на 71-й минуте нигерийский нападающий Толуваласе Арокодаре воспользовался ошибкой голкипера сборной России Матвея Сафонова и сравнял счёт.

«Я очень хотел сыграть за сборную, очень ждал. За последнюю неделю произошло очень много всего эмоционального и хорошего. Сильнее меня никто не расстроен моей ошибкой», — сказал Сафонов после матча.

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