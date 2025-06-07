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«Начнётся новая серия». Защитник сборной России — о результате матча с Нигерией

«Начнётся новая серия». Защитник сборной России — о результате матча с Нигерией
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Крайний защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой прокомментировал товарищеский матч с национальной командой Нигерии, завершившийся со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Отличный матч, боевой. И мы, и Нигерия хотели победить. Очень интересный матч, думаю, что и зрителям очень понравился. Но, конечно, нужно побеждать дома. Жалко, что пропустили. Тем более, сами себе привезли.

Прервали победную серию? Всё равно она рано или поздно заканчивается. Конечно, хотелось бы, чтобы она длилась дольше, но это жизнь, это футбол. Надеюсь, с этого момента начнётся новая серия», — сказал Круговой в послематчевой интервью РФС.

Напомним, следующий матч сборная России проведёт 10 июня с командой Беларуси.

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