«Я, метр с кепкой, бегаю вокруг него». Круговой — о составе сборной Нигерии

Крайний защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о составе сборной Нигерии после товарищеского матча.

«Играли против хорошей атлетичной команды, боевой. Очень физически крупные ребята. Так, чтобы прям кого-то выделить, не могу. Если только за счёт габаритов могу выделить центрального нападающего, который вышел на замену, 10-й номер, он как раз и забил. Он высокий, 2 метра вроде, и я — метр с кепкой — бегаю вокруг него (улыбается)», — сказал Круговой в послематчевом интервью РФС.

Напомним, следующий товарищеский матч сборная России проведёт 10 июня с национальной командой Беларуси.