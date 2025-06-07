«Я, метр с кепкой, бегаю вокруг него». Круговой — о составе сборной Нигерии
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Крайний защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о составе сборной Нигерии после товарищеского матча.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Играли против хорошей атлетичной команды, боевой. Очень физически крупные ребята. Так, чтобы прям кого-то выделить, не могу. Если только за счёт габаритов могу выделить центрального нападающего, который вышел на замену, 10-й номер, он как раз и забил. Он высокий, 2 метра вроде, и я — метр с кепкой — бегаю вокруг него (улыбается)», — сказал Круговой в послематчевом интервью РФС.
Напомним, следующий товарищеский матч сборная России проведёт 10 июня с национальной командой Беларуси.
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