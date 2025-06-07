Вратарь Италии Доннарумма прокомментировал разгромное поражение в матче с Норвегией

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о результате национальной команды в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором разгромно уступили сборной Норвегии со счётом 0:3.

«Сейчас у меня нет объяснений. Я здесь, поскольку уважаю средства массовой информации, но мы должны признать, что такое выступление не соответствует ожиданиям болельщиков. Нам необходимо серьёзно взглянуть на себя и совместно попытаться выйти из этой ситуации. Мы — Италия, и подобный матч недопустим. Каждый из нас должен осознать свои ошибки, а затем вместе искать выход из данной ситуации», — приводит слова Доннаруммы RAI Sport.

В этой встрече Доннарумма вышел в стартовом составе, провёл все 90 минут, пропустил три гола и совершил один сейв. В следующей встерче итальянская национальная команда сыграет с Молдавией в рамках 4-го тура отбора к чемпионату мира.

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