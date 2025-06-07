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Генич отреагировал на возможный уход Марко Николича из ЦСКА в греческий АЕК

Генич отреагировал на возможный уход Марко Николича из ЦСКА в греческий АЕК
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Известный журналист и комментатор Константин Генич высказался о возможном уходе сербского тренера Марко Николича из ЦСКА греческий АЕК.

«По-моему, полнейшая чушь. Сейчас такой период, когда лишь бы что-то опубликовать для кликабельности, а по смыслу… Не будет этого. Уверен», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что греческий клуб готов выкупить контракт сербского тренера у ЦСКА, если сумеет договориться с самим Николичем. Позже стало известно, что серб намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК.

Сербский тренер возглавил ЦСКА в минувшим летом. Ранее Николич работал главным тренером в «Локомотиве», «Партизане» и саудовском «Аль-Шабабе». Стоит отметить, что под его руководством ЦСКА завоевал Кубок России. В Российской Премьер-Лиге команда заняла третье место, получив бронзовые медали.

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