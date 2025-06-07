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ЦСКА заинтересован в трансфере сенегальского форварда, выступавшего в Турции — Footmercato

ЦСКА заинтересован в трансфере сенегальского форварда, выступавшего в Турции — Footmercato
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Сенегальский центральный нападающий турецкого «Башакшехира» Филипп Кени может пополнить состав московского ЦСКА уже в ближайшее время. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, игроку уже сделали предложения бельгийские, французские и голландские клубы. Но главными претендентами на игрока являются московский ЦСКА и испанский «Леванте».

Напомним, контракт Кени с турецким клубом заканчивается в конце июня. В текущем сезоне сенегальский нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах. В эти встречах футболист отличился пятью голами и шестью результативными передачами. Трансферная стоимость Кени, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1,5 млн.

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