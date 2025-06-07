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Спаллетти отреагировал на разгромное поражение сборной Италии в матче с Норвегией

Спаллетти отреагировал на разгромное поражение сборной Италии в матче с Норвегией
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о разгромном поражении своей команды в матче в отборе ЧМ-2026 с национальной командой Норвегии со счётом 0:3.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 3-й тур
06 июня 2025, пятница. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Сёрлот – 14'     2:0 Нуса – 34'     3:0 Холанд – 42'    

«Мы пропустили первый гол, которого можно было избежать, а затем соперник воспользовался открытыми пространствами, что создало для нас множество проблем. После этого ситуация усложнилась.

Когда счет стал 2:0, они отошли на свою половину поля, и нам стало трудно найти свободные зоны. Более того, отсутствие игроков, способных вывести партнера на поле один на один, также сказалось на игре.

Я руковожу этой командой, и это тот состав, который я сам выбрал, поэтому продолжаю работать с этими игроками. Нам необходимо улучшить определенные аспекты, поскольку мы не можем позволять соперникам получать преимущество, теряя мяч. По нашей оценке, это лучший состав, поэтому мы продолжаем работать с ним», — приводит слова Спаллетти Rai Sport.

Напомним, следующий матч сборная Италии проведёт с национальной командой Молдавии уже 9 июня.

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