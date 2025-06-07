Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» заплатит за вероятный трансфер Вирца

Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» заплатит за вероятный трансфер Вирца
Комментарии

Руководство английского «Ливерпуля» может заплатить за полузащитника «Байера» Флориана Вирца около € 150 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, клубы практически договорились о трансферных условиях. Уточняется, что стоимость игрока составляет € 130 млн, но с учётом различных бонусов сумма выплат составит около € 150 млн.

Отметим, этот трансфер станет рекордным для «Ливерпуля».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах. В этих встречах полузащитник отличился 16 голами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме
Стала известна причина, препятствующая переходу Керкеза в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android