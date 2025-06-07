Стала известна сумма, которую «Ливерпуль» заплатит за вероятный трансфер Вирца

Руководство английского «Ливерпуля» может заплатить за полузащитника «Байера» Флориана Вирца около € 150 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, клубы практически договорились о трансферных условиях. Уточняется, что стоимость игрока составляет € 130 млн, но с учётом различных бонусов сумма выплат составит около € 150 млн.

Отметим, этот трансфер станет рекордным для «Ливерпуля».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах. В этих встречах полузащитник отличился 16 голами и 15 результативными передачами.