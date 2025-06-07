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Почеттино высказался о составе сборной США накануне матча с Турцией

Почеттино высказался о составе сборной США накануне матча с Турцией
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал состав своей команды в преддверии товарищеского матча с национальной командой Турции. Отметим, некоторые звёздные игроки: Кристиан Пулишич, Антони Робинсон, Серхио Дест, Уэстон Маккенни и Тимоти Веа — не смогут принять участие во встрече.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 июня 2025, суббота. 22:30 МСК
США
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно адаптироваться к обстоятельствам, и я думаю, что важно не обращать на них слишком много внимания. Это всего лишь попытка поверить игрокам и обеспечить им хорошие условия для того, чтобы они могли выступать и бороться за место на чемпионате мира через год.

Конечно, другие игроки, у которых, вероятно, была бы возможность оказаться здесь, не находятся здесь [в этих] обстоятельствах, но мы не можем изменить эту реальность», — приводит слова Почеттино ESPN.

Напомним, сборная США проведёт товарищеский матч с Турцией 7 июня, а встреча со Швейцарией состоится 11 июня.

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