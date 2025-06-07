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ФИФА намерена обновить технологию определения офсайда после тяжёлой травмы игрока АПЛ

ФИФА намерена обновить технологию определения офсайда после тяжёлой травмы игрока АПЛ
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ФИФА внедрит «передовую полуавтоматическую технологию определения положения «вне игры» для VAR на клубном чемпионате мира. Отмечается, что это новшество поможет исключить такие ситуации, которая недавно произошла с нападающим «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи во время матча с «Лестер Сити», когда игрок был введён в искусственную кому из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В заявлении лиги сказано, что новшество уже было успешно протестировано на Межконтинентальном кубке в декабре и на ряде молодёжных турниров.

ФИФА заявила, что система будет отслеживать позиции игроков и положение мяча, автоматически оповещая судей в режиме реального времени в случае явного офсайда.

Напомним, в матче с «Лестером» Авонийи столкнулся с воротами и получил сильную травму живота. Была проведена операция, после которой игрок полностью восстановился.

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