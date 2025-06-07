ФИФА намерена обновить технологию определения офсайда после тяжёлой травмы игрока АПЛ

ФИФА внедрит «передовую полуавтоматическую технологию определения положения «вне игры» для VAR на клубном чемпионате мира. Отмечается, что это новшество поможет исключить такие ситуации, которая недавно произошла с нападающим «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи во время матча с «Лестер Сити», когда игрок был введён в искусственную кому из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В заявлении лиги сказано, что новшество уже было успешно протестировано на Межконтинентальном кубке в декабре и на ряде молодёжных турниров.

ФИФА заявила, что система будет отслеживать позиции игроков и положение мяча, автоматически оповещая судей в режиме реального времени в случае явного офсайда.

Напомним, в матче с «Лестером» Авонийи столкнулся с воротами и получил сильную травму живота. Была проведена операция, после которой игрок полностью восстановился.