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Венесуэла с голом Рондона одолела Боливию, Колумбия потеряла очки с Перу в отборе к ЧМ

Сборная Венесуэлы победила национальную команду Боливии в матче квалификации к чемпионату мира-2026 со счётом 2:0.

Счёт встречи был открыт на пятой минуте, когда полузащитник Боливии Гектор Куэльяр зыбил автогол. На 30-й минуте 35-летний нападающий Венесуэлы Хосе Саломон Рондон удвоил преимущество своей команды.

Следующий матч сборная Венесуэлы проведёт с Уругваем 11 июня. Национальная команда Боливии встретится с Чили 10 июня.

Кроме того, в другом матче отбора ЧМ-2026 встречались национальные команды Колумбии и Перу. Встреча завершилась с ничейным результатом — 0:0.

Следующий матч сборная Колумбии проведёт с Аргентиной 11 июня. Национальная команда Перу встретится с Эквадором также 11 июня.

Напомним, чемпионат мира по футбола пройдёт с июня по июль 2026 года в трёх странах: США, Мексике и Канаде.