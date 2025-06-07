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Стало известно, когда «Реал» объявит о новом трансфере

Стало известно, когда «Реал» объявит о новом трансфере
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Мадридский «Реал» закрыл сделку и объявит о переходе 17-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно уже на следующей неделе. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составит € 45 млн и будет выплачена испанским грандом тремя частями. Контракт между игроком и мадридским грандом, как и сообщалось инсайдером ранее, полностью согласован и рассчитан до 2031 года.

Мастантуоно находится в клубе «Ривер Плейт» с 2019 года, а за основную команду он начал выступать с начала 2024 года. За этот период игрок провёл 61 матч, забил 10 голов и сделал семь передач. Контракт футболиста с клубом из Буэнос-Айреса действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн. Кроме того, юный хавбек установил рекорд сборной Аргентины в официальных матчах, став самым молодым когда-либо дебютировавшим футболистом.

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