Симоне Индзаги прокомментировал назначение главным тренером «Аль-Хиляля»

Новый главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал первый комментарий во главе саудовской команды.

«Рад начать новый этап карьеры за пределами Италии — для меня «Аль‑Хиляль» представляет большую возможность. Я давно слежу за арабским футболом и хорошо знаю клуб, особенно благодаря матчам с «Лацио» и «Интером». Моя цель — побеждать, завоёвывать титулы и внедрять свой стиль игры, основанный на интенсивности и целеустремлённости. Хочу остаться здесь надолго и привести клуб к историческим достижениям», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Аль-Хиляля».

Индзаги подписал контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2027 года. До этого он возглавлял «Интер».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист будет зарабатывать € 26 млн за сезон после вычета налогов.