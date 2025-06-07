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Симоне Индзаги прокомментировал назначение главным тренером «Аль-Хиляля»

Симоне Индзаги прокомментировал назначение главным тренером «Аль-Хиляля»
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Новый главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги дал первый комментарий во главе саудовской команды.

«Рад начать новый этап карьеры за пределами Италии — для меня «Аль‑Хиляль» представляет большую возможность. Я давно слежу за арабским футболом и хорошо знаю клуб, особенно благодаря матчам с «Лацио» и «Интером». Моя цель — побеждать, завоёвывать титулы и внедрять свой стиль игры, основанный на интенсивности и целеустремлённости. Хочу остаться здесь надолго и привести клуб к историческим достижениям», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Аль-Хиляля».

Индзаги подписал контракт с «Аль-Хилялем» до лета 2027 года. До этого он возглавлял «Интер».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист будет зарабатывать € 26 млн за сезон после вычета налогов.

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