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Сын Анчелотти вошёл в тренерский штаб сборной Бразилии

Сын Анчелотти вошёл в тренерский штаб сборной Бразилии
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Давиде Анчелотти, сын главного тренера Карло Анчелотти, вошёл в тренерский штаб сборной Бразилии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х. По его данным, 35-летний специалист уже подписал контракт, а официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

После раннего завершения игровой карьеры в 20 лет Давиде с 2016 года неизменно работает вместе с отцом, успев поработать в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что сын Анчелотти может возглавить «Комо» в случае ухода Сеска Фабрегаса, однако клуб дал понять, что не планирует расставаться с испанским тренером.

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