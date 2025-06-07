Тренер вратарей сборной России Кафанов отреагировал на ошибку Сафонова с Нигерией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер национальной команды Матвей Сафонов ошибся в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

— Два раза в безнадежных ситуациях Сафонов спасает, а потом получилась эта ситуация. Если в целом брать, то сыграл без помарок и ошибок, но… Я всё равно считаю, что эта игра ему в плюс. Очень высокий уровень.

— Почему могла такая ошибка случиться?

— Я скажу так: в «ПСЖ» от вратаря требуют по‑другому начинать игру. Он там привык играть по‑другому. И двух дней было мало, чтобы перестроиться, — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 71-й минуте встречи, находясь в штрафной, Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего забил гол.