Журналист Тавольери сообщил, когда Флориан Вирц перейдёт в «Ливерпуль»

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Виртц перейдёт в «Ливерпуль» на следующей неделе, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсетях.
22-летний немец получил согласие на трансфер от леверкузенского клуба, стороны договорились о сумме сделки в € 150 млн.
В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана в € 140 млн.
В случае подписания — этот трансфер станет рекордным для «Ливерпуля» и всей АПЛ.
Автомобиль протаранил толпу фанатов «Ливерпуля» в Англии