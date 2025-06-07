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Журналист Тавольери сообщил, когда Флориан Вирц перейдёт в «Ливерпуль»

Журналист Тавольери сообщил, когда Флориан Вирц перейдёт в «Ливерпуль»
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Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Виртц перейдёт в «Ливерпуль» на следующей неделе, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсетях.

22-летний немец получил согласие на трансфер от леверкузенского клуба, стороны договорились о сумме сделки в € 150 млн.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Флориана в € 140 млн.

В случае подписания — этот трансфер станет рекордным для «Ливерпуля» и всей АПЛ.

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