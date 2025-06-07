Джанлука Ди Марцио раскрыл зарплату Осимхена в «Аль-Хиляле»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, проведший минувший сезон в аренде в «Галатасарае», близок к переезду в Саудовскую Аравию.

По информации Джанлуки Ди Марцио, нигерийский футболист согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем». Форвард будет зарабатывать в клубе из Эр-Рияда € 30 млн в год.

Теперь остаётся согласовать условия между клубами. «Наполи» оценивает трансфер в € 75 млн, тогда как «Аль‑Хиляль» на данный момент предлагает € 70 млн.

Осимхен провёл 37 матчей во всех турнирах за «Галатасарай», в которых забил 32 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.