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Бывшая жена Икарди Ванда Нара начала отношения с одной из главных звёзд «ПСЖ»

Бывшая жена Икарди Ванда Нара начала отношения с одной из главных звёзд «ПСЖ»
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Аргентинская модель и телеведущая Ванда Нара, являющаяся бывшей женой форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, начала отношения с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими, сообщает издание Revista Elite.

По сведениям источника, а также аргентинской журналистки Янины Латорре, Ванда 1 июня провела с Хакими ночь в отеле после финала Лиги чемпионов, в котором парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

Напомним, ранее Хакими выступал вместе с Икарди за «ПСЖ». Нара длительное время была агентом Икарди и представляла его интересы, у пары есть дети. Затем они расстались.

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