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Круговой высказался об ошибке Сафонова в матче Россия — Нигерия

Круговой высказался об ошибке Сафонова в матче Россия — Нигерия
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Защитник сборной России Данил Круговой отреагировал на результативную ошибку вратаря национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче против Нигерии (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Что касается пропущенного мяча, то мы это наигрываем, тренируем, мячи не выбиваем, разыгрываем постоянно. Просто стечение обстоятельств. Сафонов случайно отдал слабо передачу, бывает. Будем сильнее», — сказал Круговой в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 71-й минуте встречи, находясь в штрафной, Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего забил гол.

Следующий матч сборная России проведёт 10 июня в Минске против Беларуси.

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