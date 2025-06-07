Круговой высказался об ошибке Сафонова в матче Россия — Нигерия

Защитник сборной России Данил Круговой отреагировал на результативную ошибку вратаря национальной команды Матвея Сафонова в товарищеском матче против Нигерии (1:1).

«Что касается пропущенного мяча, то мы это наигрываем, тренируем, мячи не выбиваем, разыгрываем постоянно. Просто стечение обстоятельств. Сафонов случайно отдал слабо передачу, бывает. Будем сильнее», — сказал Круговой в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 71-й минуте встречи, находясь в штрафной, Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего забил гол.

Следующий матч сборная России проведёт 10 июня в Минске против Беларуси.