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В Греции сообщили новые важнейшие подробности по уходу Марко Николича из ЦСКА в АЕК

В Греции сообщили новые важнейшие подробности по уходу Марко Николича из ЦСКА в АЕК
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По информации греческого издания Gazzetta gr, главный тренер московского ЦСКА Марко Николич достиг полной устной договорённости с руководством АЕКа о назначении на пост главного тренера.

Источник сообщает, что стороны договорились как о сроке контракта так и о зарплате специалиста. Договор между сторонами будет подписан как минимум на два года. Для перехода тренера в АЕК осталось только выплатить денежную компенсацию (неустойку) ЦСКА. Кто будет выплачивать эту сумму, АЕК или сам Николич, — источник не сообщает.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Марко Николич готов заплатить отступные ЦСКА.

Сербский тренер возглавил ЦСКА в минувшим летом. Ранее Николич работал главным тренером в «Локомотиве», «Партизане» и саудовском «Аль-Шабабе». Стоит отметить, что под его руководством ЦСКА завоевал Кубок России. В Российской Премьер-Лиге команда заняла третье место, получив бронзовые медали.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

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