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«Тоттенхэм» рассматривает трёх тренеров на замену Постекоглу — The Guardian

«Тоттенхэм» рассматривает трёх тренеров на замену Постекоглу — The Guardian
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может возглавить «Тоттенхэм». Как сообщает The Guardian, 51-летний специалист рассматривается в качестве основного кандидата на пост главного тренера лондонской команды после ухода Ангелоса Постекоглу.

По информации источника, сумма отступных, прописанная в контракте датского тренера, составляет £ 10 млн.

Кроме Франка, в шорт-листе «шпор» также находятся Марку Силва из «Фулхэма» и Андони Ираола, работающий с «Борнмутом».

«Брентфорд» с Франком занял 10-е место в прошедшем сезоне АПЛ. «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу финишировал на 17-й строчке, но при этом выиграл Лигу Европы.

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