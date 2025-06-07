«Тоттенхэм» рассматривает трёх тренеров на замену Постекоглу — The Guardian

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк может возглавить «Тоттенхэм». Как сообщает The Guardian, 51-летний специалист рассматривается в качестве основного кандидата на пост главного тренера лондонской команды после ухода Ангелоса Постекоглу.

По информации источника, сумма отступных, прописанная в контракте датского тренера, составляет £ 10 млн.

Кроме Франка, в шорт-листе «шпор» также находятся Марку Силва из «Фулхэма» и Андони Ираола, работающий с «Борнмутом».

«Брентфорд» с Франком занял 10-е место в прошедшем сезоне АПЛ. «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу финишировал на 17-й строчке, но при этом выиграл Лигу Европы.