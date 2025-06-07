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Кисляк ответил, чем Нигерия отличается от предыдущих соперников сборной России

Кисляк ответил, чем Нигерия отличается от предыдущих соперников сборной России
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Полузащитник сборной России Матвей Кисляк подвёл итоги товарищеского матча с командой Нигерии (1:1). Игрок ЦСКА вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

— У тебя два выхода за сборную: против Гренады и Замбии. В чём разница тех соперников от Нигерии?
— Здесь более квалифицированные футболисты и более сильная сборная. Мы ко всему готовы, тренируем разные ситуации, были готовы к давлению, потому что эта команда чуть‑чуть другая по сравнению с теми, с кем играли. Не всегда мы будем доминировать над соперником 100% игрового времени.

— После такой весны ожидал ли возможного выхода в старте?
— Я никогда не ожидаю выхода в старте или невыхода, это решать тренеру, а не мне. Я сделаю всё, что от меня нужно. Конечно, хочется всегда играть в старте, поэтому стремлюсь к этому, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России проведёт 10 июня в Минске против Беларуси.

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