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Манчини — об уходе из сборной Италии: моя ошибка, сожалею об этом решении

Манчини — об уходе из сборной Италии: моя ошибка, сожалею об этом решении
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Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что жалеет об уходе из национальной команды.

«Если бы была возможность повернуть время назад, я бы не уходил из сборной. Я сожалею об этом решении. Тогда было много недопониманий — если бы я больше общался с президентом, всё могло сложиться иначе. Это моя ошибка. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был остаться. Работать со сборной — одно из лучших чувств в карьере, а побеждать с ней — ещё более особенное», — приводит слова Манчини Tuttosport.

Манчини тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Он выиграл Евро-2020 с национальной командой.

Сейчас итальянскую сборную возглавляет Лучано Спаллетти.

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