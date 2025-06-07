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Президент Узбекистана присвоил почётное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана присвоил почётное звание футболистам сборной за выход на ЧМ-2026
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил футболистам и главному тренеру национальной сборной звание «Гордость Узбекистана» за исторический выход в финальную часть чемпионата мира. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Орденом «За бескорыстную службу» награждён первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов. Несколько представителей тренерского штаба получили ордена Дружбы.

Звание «Гордость Узбекистана» традиционно вручается победителям крупных международных спортивных турниров.

Сборная Узбекистана ранее сыграла вничью с ОАЭ (0:0) в матче отборочного этапа ЧМ‑2026, что обеспечило команде первую в истории путёвку на турнир, который пройдёт в Канаде, США и Мексике.

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