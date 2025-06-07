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7 июня, главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, Ролан Гаррос, Кубок Стэнли

Марко Николич близок к уходу из ЦСКА, «Флорида» обыграла «Эдмонтон». Главное к утру
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич хочет покинуть москвичей и перейти в греческий АЕК, «Флорида Пантерз» во втором овертайме обыграла «Эдмонтон Ойлерз» и сравняла счёт в финале Кубка Стэнли, итальянский теннисист Янник Синнер в трёх сетах одолел серба Новака Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. В Греции сообщили новые важнейшие подробности по уходу Марко Николича из ЦСКА в АЕК.
  2. Марко Николич намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА ради перехода в АЕК.
  3. Гол Куликова и 42 сейва Бобровского помогли «Флориде» победить во втором матче «Эдмонтон».
  4. Янник Синнер в трёх сетах обыграл Новака Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025.
  5. Сборная России сыграла вничью с Нигерией, пропустив после ошибки Матвея Сафонова.
  6. 38-летний Джокович ответил, последнее ли в карьере это его участие в «Ролан Гаррос».
  7. «Флорида» установила исторический рекорд Кубка Стэнли по необычному показателю.
  8. Венесуэла с голом Рондона одолела Боливию, Колумбия потеряла очки с Перу в отборе к ЧМ.
  9. Леау сообщил руководству «Милана» о желании покинуть клуб — Плеттенберг.
  10. Норвегия разгромила Италию в отборе ЧМ-2026, оставив соперника с 0 очков в группе.
  11. Определились финалисты мужского «Ролан Гаррос» — 2025.
  12. Хорватия со счётом 7:0 обыграла Гибралтар, Перишич набрал пять очков по системе «гол+пас».

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