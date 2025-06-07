Марко Николич близок к уходу из ЦСКА, «Флорида» обыграла «Эдмонтон». Главное к утру

Главный тренер ЦСКА Марко Николич хочет покинуть москвичей и перейти в греческий АЕК, «Флорида Пантерз» во втором овертайме обыграла «Эдмонтон Ойлерз» и сравняла счёт в финале Кубка Стэнли, итальянский теннисист Янник Синнер в трёх сетах одолел серба Новака Джоковича и вышел в финал «Ролан Гаррос» — 2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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