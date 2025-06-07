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Де ла Фуэнте оценил уровень 40-летнего Роналду перед финалом Лиги наций

Де ла Фуэнте оценил уровень 40-летнего Роналду перед финалом Лиги наций
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций с Португалией.

«В финале мы увидим две суперсилы. У меня отличные отношения с их тренером. Мы играем с друзьями, а Роналду — один из величайших. Я безгранично восхищаюсь им. Здорово видеть, как футболист его возраста продолжает играть.

Это очень сложный соперник, и этот матч мог бы быть финалом чемпионата мира. В воскресенье мы снова можем войти в историю», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Испания пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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