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«Зенит» может предложить Вендела и € 5 млн за покупку Жерсона из «Фламенго» — Руя

«Зенит» может предложить Вендела и € 5 млн за покупку Жерсона из «Фламенго» — Руя
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«Зенит» рассматривает возможность предложить «Фламенго» полузащитника Вендела и € 5 млн, чтобы приобрести хавбека Жерсона. Об этом сообщает журналист Пабло Руя в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент санкт-петербургский клуб не делал официального предложения по 28-летнему футболисту. Подчёркивается, что сине-бело-голубые планируют сначала договориться с самим игроком.

Жерсон вернулся во «Фламенго» в январе 2023 года. До этого он играл за команду с 2019 по 2021 год. В составе красно-чёрных полузащитник принял участие в 250 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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