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Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 7 июня

Расписание матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года на 7 июня
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Сегодня, 7 июня, пройдут шесть матчей 3-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей европейского отбора к ЧМ 2026 года на 7 июня (время — московское):

16:00. Босния и Герцеговина — Сан-Марино;
19:00. Мальта — Литва;
19:00. Андорра — Англия;
21:45. Австрия — Румыния;
21:45. Финляндия — Нидерланды;
21:45. Албания — Сербия.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций. Мундиаль начнётся 11 июня, а закончится 19 июля.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
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