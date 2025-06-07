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Данил Круговой: Бонифасе не впечатлил — у него даже моментов особо не было

Данил Круговой: Бонифасе не впечатлил — у него даже моментов особо не было
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Защитник сборной России Данил Круговой поделился мнением об игре нападающего нигерийской национальной команды Виктора Бонифасе в их очном товарищеском матче (1:1). Бонифасе провёл на поле 61 минуту.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27'     1:1 Арокодаре – 71'    

«Бонифасе не впечатлил. У него, по-моему, даже моментов особо не было. В первом тайме подача на него была, он животом принял, а мяч от него отскочил. И во втором тайме один удар головой. Мне больше понравился 10-й номер [Толу Арокадаре], который вышел на замену и в итоге забил. У него рост два метра — два меня просто», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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