Стала известна позиция «Реала» относительно возвращения Паса в клуб

В мадридском «Реале» приняли решение не активировать опцию обратного выкупа полузащитника Николаса Паса, выступающего в составе «Комо». Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, «сливочные» могли вернуть выпускника академии, заплатив итальянскому клубу € 8 млн, однако они не планируют приобретать полузащитников после того, как к команде присоединится хавбек Франко Мастантуоно. Пас также понимает, что с приходом Мастантуоно в «Реал» он может столкнуться с дефицитом игровой практики.

Аргентинский футболист перешёл в «Комо» летом 2028 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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