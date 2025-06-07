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Игорь Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Ахмата» и «Пари НН»

Игорь Осинькин отреагировал на информацию об интересе «Ахмата» и «Пари НН»
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Ахмата» и «Пари НН».

Ранее «Крылья Советов» объявили об уходе Осинькина. «Ахмат» и «Пари НН» сейчас находятся без главных тренеров: команду из Грозного после первого стыкового матча покинул Сергей Ташуев, из нижегородского клуба, по данным СМИ, был уволен Виктор Гончаренко.

— Когда тренеры, которые несколько лет проработали в клубах РПЛ, оказываются без работы, будут во всех потенциальных списках команд. Пока период, где нужно выдохнуть.

— Хочется какое-то время отдохнуть?
— Не хотел бы комментировать. Все вопросы, которые связаны с этим, могут потом возвращаться к тебе. Все хотят отдохнуть, но и работать тоже все хотят (улыбается), — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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