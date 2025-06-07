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Стал известен срок контракта Мбемо с «Манчестер Юнайтед»

Стал известен срок контракта Мбемо с «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», рассчитанный до 2030 года с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в стане «красных дьяволов» уверены, что им удастся завершить сделку по переходу камерунского футболиста в ближайшие дни.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Брентфорду» £ 60 млн (€ 71,4 млн) за трансфер 25-летнего нападающего.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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