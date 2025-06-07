Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейта: сборная России доказала, что является отличной командой, несмотря на ошибку вратаря

Кейта: сборная России доказала, что является отличной командой, несмотря на ошибку вратаря
Комментарии

Бывший полузащитник «Кубани», «Алании», «Локомотива» и сборной Нигерии Сани Кейта оценил игру сборной России в товарищеском матче с африканской командой.

Встреча в «Лужниках», которая прошла вчера, завершилась со счётом 1:1. Единственный гол сборная России пропустила после ошибки вратаря Матвея Сафонова.

«Как и ожидалось, сборная России сыграла хорошо, несмотря на ошибку в конце матча. Они доказали, что являются отличной командой. Ошибка вратаря была печальной, так как он провёл хорошую игру. У Нигерии шанс получили несколько новых футболистов, и, по-моему, они отлично себя проявили. В целом вышла захватывающая игра — приятно было посмотреть», — сказал Кейта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Россия пропустила и не выиграла впервые за девять матчей! Какая же обидная ошибка Сафонова
Россия пропустила и не выиграла впервые за девять матчей! Какая же обидная ошибка Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android