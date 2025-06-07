Кейта: сборная России доказала, что является отличной командой, несмотря на ошибку вратаря

Бывший полузащитник «Кубани», «Алании», «Локомотива» и сборной Нигерии Сани Кейта оценил игру сборной России в товарищеском матче с африканской командой.

Встреча в «Лужниках», которая прошла вчера, завершилась со счётом 1:1. Единственный гол сборная России пропустила после ошибки вратаря Матвея Сафонова.

«Как и ожидалось, сборная России сыграла хорошо, несмотря на ошибку в конце матча. Они доказали, что являются отличной командой. Ошибка вратаря была печальной, так как он провёл хорошую игру. У Нигерии шанс получили несколько новых футболистов, и, по-моему, они отлично себя проявили. В целом вышла захватывающая игра — приятно было посмотреть», — сказал Кейта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.