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Осимхен подпишет контракт с «Аль-Хилялем» до 2029 года с зарплатой в € 35 млн — Скира

Осимхен подпишет контракт с «Аль-Хилялем» до 2029 года с зарплатой в € 35 млн — Скира
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нигерийский футболист подпишет контракт с саудовским клубом, рассчитанный до 2029 года. Заработная плата Осимхена в «Аль-Хиляле» составит € 35 млн.

В минувшем сезоне 26-летний форвард играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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