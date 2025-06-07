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Тумилович заявил, что Беларусь способна обыграть сборную России в предстоящем матче

Тумилович заявил, что Беларусь способна обыграть сборную России в предстоящем матче
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Бывший футболист сборной Беларуси Геннадий Тумилович высказался о шансах команды обыграть Россию в товарищеском матче.

Встреча команд состоится 10 июня в Минске. В июне 2024 года сборная России обыграла Беларусь со счётом 4:0.

— Через несколько дней у сборной Беларуси ещё один товарищеский матч. На этот раз с куда более серьёзным соперником. Чего ждёте от этой встречи?
— Сразу скажу, чего точно не жду. Такого как в прошлом году, проигрыша со счётом 0:4 точно не будет. Отталкиваюсь не от соперника, он, конечно, очень силён. Беру в расчёт то, что наша команда способна показать на поле. Ребята могут играть в футбол, и у них неплохо получается. Этой сборной Беларуси вполне по силам обыграть Россию. Последние три игры внушают осторожный оптимизм. Отдельно похвалю молодёжь. У некоторых по несколько матчей за сборную, а такое чувство, что они в ней всю жизнь, — приводит слова Тумиловича Betonmobile.by.

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