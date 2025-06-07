Защитник сборной России Мелёхин: у нашей обороны получилось неплохо закрыть Бонифасе

Защитник сборной России по футболу Виктор Мелёхин высказался об игре против нападающего сборной Нигерии Виктора Бонифасе.

Бонифасе во вчерашнем товарищеском матче России и Нигерии (1:1) провёл на поле 61 минуту, не отметившись результативными действиями.

«Бонифасе — не обычный футболист. Это хороший нападающий, от которого чувствовалась опасность. Когда он был в штрафной, с ним нужно было внимательно играть. Думаю, нашей обороне и в целом команде получилось неплохо закрыть его», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

10 июня сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске.