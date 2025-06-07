«Барселона» больше не рассчитывает на тер Штегена из-за его поведения — Торрес

Руководство «Барселоны», как и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик, больше не рассчитывают на 33-летнего вратаря Марк-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Хави Торреса.

По информации источника, немецкий специалист разочарован поведением соотечественника после его восстановления от тяжёлой травмы колена. В частности, Флик был недоволен требованием тер Штегена выпустить его на полуфинальные матчи Лиги чемпионов с «Интером».

Тер Штеген выступает в составе «Барселоны» с лета 2014 года. В минувшем сентябре немецкий футболист выбыл из-за травмы. В мае вратарь вернулся на поле. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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