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В Греции назвали человека, который повлиял на уход Николича из ЦСКА в АЕК

В Греции назвали человека, который повлиял на уход Николича из ЦСКА в АЕК
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич перейдёт в афинский АЕК благодаря усилиям спортивного директора греческой команды Хавьера Рибалты.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Николич готов заплатить отступные ЦСКА, чтобы стать главным тренером АЕКа.

«Марко Николич должен занять место на скамейке АЕКа благодаря большим усилиям Хавьера Рибалты, который настаивал на том, что серб должен стать тренером, сменив Матиаса Алмейду.

Николич, за которого АЕКу придется заплатить ЦСКА выкуп в размере € 600 тыс., является главным кандидатом в списке Рибалты.

Выиграв Кубок в этом году и получив всеобщее признание болельщиков, руководства и игроков ЦСКА, Николич, конечно же, не искал работу в других командах. Пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить его, и Рибалта уделил этому делу много внимания. Владелец АЕКа Мариос Илиопулос, который встречался с ним и вёл переговоры, согласился на поездку в Белград.

Рибалта встречался с Николичем не раз, а, как говорят, около четырёх. Они проанализировали всё, что касается состава команды и того, как она должна быть сформирована, чтобы должным образом поддерживать футбольный план сербского тренера», — говорится в материале Sport24.gr.

Отмечается, что Николич будет получать в АЕКе более $ 2 млн — это гораздо больше, чем зарплата прошлого тренера Матиаса Алмейды.

Сербский тренер возглавил ЦСКА минувшим летом. Ранее Николич работал главным тренером в «Локомотиве», «Партизане» и саудовском «Аль-Шабабе». Стоит отметить, что под его руководством ЦСКА завоевал Кубок России. В Российской Премьер-Лиге команда заняла третье место, получив бронзовые медали.

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