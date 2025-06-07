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Агент Батракова прокомментировал информацию о предложении «Спортинга» за игрока «Локо»

Агент Батракова прокомментировал информацию о предложении «Спортинга» за игрока «Локо»
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Владимир Кузьмичёв, агент полузащитника сборной России и «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию о предложении «Спортинга» за футболиста железнодорожников.

«К стороне игрока из «Спортинга» никто не обращался. Ни агенты, ни сам клуб. И «Локомотив» точно поделился бы информацией о предложении — в этом я уверен на 100%. Не важно, устраивает оно их или нет. Думаю, что это очередной вброс», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что пару месяцев назад представители португальского клуба направили в «Локомотив» через одного из посредников предложение о трансфере 19-летнего полузащитника.

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