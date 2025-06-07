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Осинькин прокомментировал информацию, что «Крылья Советов» предлагали ему новый контракт

Осинькин прокомментировал информацию, что «Крылья Советов» предлагали ему новый контракт
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Тренер Игорь Осинькин отреагировал на информацию о том, что «Крылья Советов» предлагали ему новый контракт.

Ранее «Крылья Советов» объявили об уходе Осинькина. Самарскую команду возглавил Магомед Адиев.

— Писали, что была договорённость о новом контракте, но не сложилось. Нет ли обиды из-за этого?
— Такие моменты были. Прекрасно понимаю, как всё работает. Могу сказать только спасибо за те пять лет, которые были. И за то, что я смог уйти тогда, когда мы выполнили внутреннюю задачу.

— То есть предложение было?
— Были предложения, на которые я отвечал: «Да». А дальше было как сложилось, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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