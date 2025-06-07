Тренер «Акрона» Тедеев сравнил Дзюбу с музыкальным инструментом

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал 36-летнего нападающего Артёма Дзюбу первой скрипкой команды.

«Я и медицинский штаб насели на Бокоева, постоянно убеждая, что он может быть лидером. Мы буквально во всём индивидуализировали процесс для него, даже придумали отдельную активацию. Когда команда готовилась к тренировке, Бокоев занимался вместе с тренером-реабилитологом Яной Аслановой. Это давало ему больше эмоций.

Плюс я отдельно просил Дзюбу: «Артём, Бокоева надо раскачать». Дзюба не просто отличный футболист, это человек, большая душа которого позволяет находиться в ней многим людям. Когда скрипка выдаёт звук, она вызывает эмоцию у других инструментов, поэтому скрипка – первая. Так и Дзюба: его слова вызывают чувства у других футболистов. Если Артём что-то говорит, делает это с верой в то, что мы выйдем и переломим ход игры.

Так же Дзюба разговаривал с Бокоевым. Это даже более естественный посыл, чем от меня, потому что я не прочувствовал всё это как футболист. Вера Дзюбы в какого-то футболиста может даже перевешивать тренерское доверие. Ни один из российских тренеров не может рассказать Бокоеву то, что может рассказать Дзюба», — приводит слова Тедеева Sports.ru.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.