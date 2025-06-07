Защитник «Барселоны» может перейти в «Аль-Наср» — Sport.es

«Аль-Наср» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Андреасу Кристенсену. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, саудовский клуб может более чем в два раза повысить заработную плату 29-летнего футболиста. Сине-гранатовые готовы отпустить датского игрока, однако не будут настаивать на его уходе. На текущий момент Кристенсен хочет отработать контракт с «Барселоной» до конца, но он ещё не получал предложения от «Аль-Насра».

Большую часть минувшего сезона Кристенсен пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия. Он принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

«Барселона» на чемпионском параде: