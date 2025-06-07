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Тедеев: Дзюба — уникальный случай. Играет в настольный теннис — лучший. И со всеми спорит

Тедеев: Дзюба — уникальный случай. Играет в настольный теннис — лучший. И со всеми спорит
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что нападающий Артём Дзюба всегда настроен на победу в любом виде спорта.

– Перед возобновлением сезона вы говорили: «Я даже теперь уже в любую техническую часть тренировки стараюсь включить маленькие ворота, чтобы остальные соревновались с Дзюбой, чтобы больше концентрировались при выполнении тех или иных элементов».
– Дзюба – уникальный случай. Играет в настольный теннис – лучший, вольная борьба – борется с Хубуловым. Собирает ребят поиграть в пляжный волейбол – лучший. И со всеми спорит.

Я подстраивал тренировки «Акрона» под пляжный волейбол. Вчера ребята собрались, получили нагрузку, чтобы сплотиться, – сегодня мы уже не даём такую нагрузку, как планировали, ведь вчера у них, по сути, не было отдыха.

Ну и так как Дзюба со всеми спорит, решили ставить маленькие ворота, чтобы добавить эмоций в тренировочный процесс, – приводит слова Тедеева Sports.ru.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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