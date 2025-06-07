Щетинин: жаль, не все игроки Нигерии приехали, было бы интересно посмотреть на Осимхена

Полузащитник сборной России Михаил Щетинин выразил сожаление, что не все футболисты нигерийской национальной команды прибыли на очный товарищеский матч между ними (1:1). В частности, в Россию не прилетел форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

«Если честно, обидно, что не все игроки сборной Нигерии приехали. Было бы интересно посмотреть на того же Осимхена из «Галатасарая». Но в Россию приехал хороший состав. Тот же Бонифасе. Интересно было на них посмотреть. Честно, не обсуждали момент со вторым голом. Конечно, Сафонов расстроен. Но будем проводить теорию, где обсудим», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме Игрок сборной России Щетинин высказался о ничьей в матче с Нигерией

Как сборная России играет при Карпине: