Щетинин: жаль, не все игроки Нигерии приехали, было бы интересно посмотреть на Осимхена
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Полузащитник сборной России Михаил Щетинин выразил сожаление, что не все футболисты нигерийской национальной команды прибыли на очный товарищеский матч между ними (1:1). В частности, в Россию не прилетел форвард «Наполи» Виктор Осимхен.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Нигерия
1:0 Аджайи – 27' 1:1 Арокодаре – 71'
«Если честно, обидно, что не все игроки сборной Нигерии приехали. Было бы интересно посмотреть на того же Осимхена из «Галатасарая». Но в Россию приехал хороший состав. Тот же Бонифасе. Интересно было на них посмотреть. Честно, не обсуждали момент со вторым голом. Конечно, Сафонов расстроен. Но будем проводить теорию, где обсудим», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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