Вернувшийся в Бундеслигу «Кёльн» назвал имя нового главного тренера

«Кёльн» на официальном сайте объявил о назначении 43-летнего Лукаса Кваснёка на пост главного тренера команды.

Срок соглашения с польско-немецким специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Я обдумывал эту идею, даже взял перерыв. Когда директор клуба Томас Кесслер связался со мной, мне сразу стало ясно: если у меня появится возможность поработать в «Кёльне», я обязательно это сделаю. Это сумасшедший клуб с огромными возможностями. Безусловно, это будет потрясающее чувство — впервые выйти с клубом на поле в Бундеслиге. Мы хотим произвести фурор», — сказал Кваснёк.

С 2021 по 2025 год Кваснёк возглавлял «Падерборн». «Кёльн» в минувшем сезоне вернулся в высший дивизион чемпионата Германии, выиграв вторую Бундеслигу.