Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Албания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вернувшийся в Бундеслигу «Кёльн» назвал имя нового главного тренера

Вернувшийся в Бундеслигу «Кёльн» назвал имя нового главного тренера
Комментарии

«Кёльн» на официальном сайте объявил о назначении 43-летнего Лукаса Кваснёка на пост главного тренера команды.

Срок соглашения с польско-немецким специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Я обдумывал эту идею, даже взял перерыв. Когда директор клуба Томас Кесслер связался со мной, мне сразу стало ясно: если у меня появится возможность поработать в «Кёльне», я обязательно это сделаю. Это сумасшедший клуб с огромными возможностями. Безусловно, это будет потрясающее чувство — впервые выйти с клубом на поле в Бундеслиге. Мы хотим произвести фурор», — сказал Кваснёк.

С 2021 по 2025 год Кваснёк возглавлял «Падерборн». «Кёльн» в минувшем сезоне вернулся в высший дивизион чемпионата Германии, выиграв вторую Бундеслигу.

Материалы по теме
Топ-матчи субботы: финал Кубка Стэнли, Соболенко против Гауфф на «РГ» и отбор к ЧМ-2026
Топ-матчи субботы: финал Кубка Стэнли, Соболенко против Гауфф на «РГ» и отбор к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android