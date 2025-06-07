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Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Байеру» за досрочный переход Жонатана Та

Стало известно, сколько «Бавария» заплатит «Байеру» за досрочный переход Жонатана Та
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«Бавария» выплатит € 800 тыс. «Байеру» в качестве компенсации за досрочный переход защитника Жонатана Та в мюнхенский клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, выплаты со стороны «Баварии» для «фармацевтов» могут увеличиться до € 1 млн в зависимости результатов мюнхенцев на клубном чемпионате мира. Также чемпион Германии возьмёт на себя расходы, связанные с окладом Та за июнь.

Напомним, контракт 29-летнего защитника с «Байером» был рассчитан до 30 июня 2025 года. «Бавария» объявила о подписании трудового соглашения с Та 29 мая. Клубный чемпионат мира, на котором сыграет мюнхенский клуб, начнётся 15 июня.

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