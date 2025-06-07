«Барселоне» интересен Леау, «Милан» готов продать игрока за € 70 млн — Sport.es

«Барселона» следит за левым нападающим «Милана» Рафаэлом Леау. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «россонери» готовы продать 25-летнего футболиста за € 70 млн. Несмотря на интерес к португальскому вингеру, сине-гранатовые не рассматривают трансфер Леау в качестве приоритетного. Подчёркивается, что на текущий момент переговоры с Леау ведёт «Бавария».

В минувшем сезоне Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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