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Экс-игрок «Черноморца» Терёхин: то, что происходит с клубом, страшно для болельщиков

Экс-игрок «Черноморца» Терёхин: то, что происходит с клубом, страшно для болельщиков
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Бывший футболист новороссийского «Черноморца» Олег Терёхин заявил, что его пугает обстановка в клубе.

Ранее инвестор клуба Сергей Шишкарёв заявил, что покинет проект после недопуска команды к участию в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу из-за несоответствия стадиона требованиям лиги.

«Всё, что происходит с «Черноморцем», ни к чему хорошему не приведёт. Людей с деньгами, которые любят спорт, очень мало. Может, у Шишкарёва с администрацией или клубом случилось какое-то недопонимание. Но это страшно для болельщиков. Если он уйдёт из «Черноморца», клуб может и во Вторую лигу спуститься.

Изначально было понятно, что нет стадиона, негде играть. Пономарёв говорил: «Мы готовы к РПЛ!» Но стадиона нет, играть негде. И вы это знаете. «Фишт» им не дали, «Кубань» тоже не подходит.

Больше всего жаль болельщиков. Они ходили на команду, по восемь тысяч собиралось. Только поверили, что, может, наконец начинается что-то хорошее. Но нет. Но ничего нельзя исключать, и, возможно, сейчас сядут за стол переговоров, обо всём договорятся, и всё будет не так плохо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги с 64 очками в 34 матчах, но не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-Лиги.

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